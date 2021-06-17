В промзоне потушили ангар

В Петербурге потушили пожар в ангаре с пластиковой тарой. Возгорание возникло вечером в среду в Колпинском районе города. Ночью удалось ликвидировать огонь. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Так, в ангаре в промзоне возник пожар. В помещении хранится пластиковая тара. На место выехали пожарные машины и спасатели. К часу ночи удалось ликвидировать возгорание.

"В 00:40 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.

Площадь пожара достигла 750 квадратных метров. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.