В роддоме на Малой Балканской на малышей начала сыпаться штукатурка

В Санкт-Петербурге, в 16-м роддоме на Малой Балканской проводится ремонт на третьем этаже. Одна из женщин сообщила, что все работы проводятся в напряженной обстановке и невозможно расслабиться в послеродовом отделении, которое находится этажом ниже.

Петербурженка заявила, что «долбят» весь день. Помимо этого с потолка начала сыпаться штукатурка прямо на младенцев.

«Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей, — рассказала горожанка. — Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать. Врачам смотреть детей в таких условиях и терпеть...», — сообщила женщина.

Однако в пресс-службе комитета по здравоохранению города сообщили, что знают о данной проблеме, а главный врач медучреждения Владимир Шапкайц обещает учесть все жалобы.