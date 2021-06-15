В Петербурге задержали отчима, избивавший 13-летнего пасынка

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что задержан 38-летний мужчина, который избивал и психически давил на 13-летнего сына своей сожительницы.

Как сообщает следствие, с 31 мая по 7 июня мужчина испытывал неприязнь к мальчику, зная при этом, что тот находится в материальной и иной зависимости от него. В связи с этим отчим часто бил ребенка, причиняя физические и психологические страдания.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в СК.

На отчима возбудили уголовное дело по ст.117 ч.2 п. «г» УК РФ «Истязание».