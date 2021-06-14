У заправки на Красносельском шоссе загорелись покрышки

В Петербурге начался пожар около заправочной станции. Инцидент случился 14 июня, в понедельник, в Красносельском районе города. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры с места возгорания. Огонь возник на площади в 100 квадратных метров. Спасатели выехали по адресу Таллинское шоссе дом 151, корпус 1. МЧС прибыло к заправке “Газпром нефть” и увидели горящие покрышки.

На ликвидацию возгорания брошено 30 пожарных и 7 единиц спецтехники. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 14:22. На данный момент информации о пострадавших нет.