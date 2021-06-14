У подъезда на Пролетарской улице избили и ограбили петербуржца

В Петербурге произошло ограбление прямо около парадной жилого дома. Инцидент произошел 9 июня на Пролетарской улице. Мужчину избили и ограбили, пока тот курил около своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Так, 9 июня в районе 18:40 мужчина курил около парадной №2 на Пролетарской улице у дома №81. В этот момент двое молодых людей подошли к петербуржцу и начали избивать его по лицу. Затем у жертвы забрали телефон, а после скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент информации о состоянии мужчины нет. Грабителей и нападавших сейчас ищут правоохранительные органы.