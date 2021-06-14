На Володарском мосту загорелся автобус

В Петербурге вновь загорелся автобус. Инцидент произошел 14 июня, в понедельник, в Невском районе города. Пострадавших результате пожара нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.

Известно, что пожар возник в пассажирском автобусе в районе 14:15 на Володарском мосту. Во время возгорания в автобусе оставалось два человека. Прибывшие на место девять спасателей МЧС эвакуировали пассажиров и начали тушить огонь.

В результате в инциденте никто не пострадал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.