В пожаре на улице Красного Курсанта погиб человек

В Петербурге загорелась квартира в одном из домов Петроградского района. Инцидент произошел 13 июня посреди дня на улице Красного Курсанта. В результате в огне погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Известно, что пожар возник в доме №26 по улице Красного Курсанта в 14:38. Загорелась четырехкомнатная квартира. Сотрудники МЧС эвакуировали проживающих этажами выше - всего два человека.

На возгорание было брошено 4 машины и 17 пожарных. В результате полность лвиквидировать огонь дуалось к 16:45. В результате пожара один мужчина скончался. Причины возгорания пока остаются неизвестными.