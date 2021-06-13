В Сосновском парке спасли тонущих подростков

В Петербурге спасатели вытащили из воды двух тонущих девочек. Инцидент произошел днем 11 июня, в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу и области сегодня, 13 июня.

Так, 11 июня в районе 16:30 подростки отдыхали в Сосновском парке без присмотра родителей. Две девочки отправились купаться на Ольгинский пруд, где наглотались воды и чуть не утонули. На место вызвали спасателей и медиков. В результате девочек 13 лет успешно вытащили из водоема и передали врачам.

Известно, что подростки плескали на расстоянии 20 метров от берега. В связи со случившимся инцидентом, в МЧС напомнили родителям о необходимости присматривать за детьми и объяснять правила безопасности.