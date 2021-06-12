Скончался пианист Сергей Урываев

Заслуженный артист России Сергей Урываев скончался на 74-м году жизни.

Пианист умер в больнице. О смерти Урываева сообщил ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. По словам Васильева, причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция.

Урываев являлся преподавателем консерватории с 1975 года. Артист занимал пост профессора кафедры камерного ансамбля. От том, когда и где пройдут похороны пианиста, сообщат позднее.