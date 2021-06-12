Обвиняемый в оправдании терроризма блоггер Хованский частично признал свою вину

Блогер Юрий Хованский, которому было предъявлено обвинение в оправдании терроризма, частично признал свою виную

Адвокат Хованского Виктория Мартыненко, занимающая должность руководителя юридической фирмы «Лучшие юристы» отметила, что Хованский сознался в исполнении «ужасной композиции», однако он отрицает свое участие в ее распространении и какой-либо агитации. Мартыненко также сообщила, что песня была исполнена Хованским несколько лет назад, при этом блоггер находился в состоянии опьянения. В сеть композиция попала недавно.