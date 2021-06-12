Мусоровоз снес светофоры на Аларчином мосту

Кузов грузовика задел электрический кабель, в результате чего мусоровоз повалил три прикрепленных к нему столба со светофорами.

Инцидент произошел утром 12 июня на Аларчином мосту над каналом Грибоедова. Момент аварии был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения.

Сообщается, что в результате произошедшего, автобусы, движущиеся со стороны площади Репина, не смогли продолжить движение: над дорогой нависли провода с дорожными знаками. Авария привела к большому скоплению транспорта.