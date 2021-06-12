В Петербурге теплоход "Палех" сел на мель 11 июня возле "Газпром Арены"

Как сообщили в ГУ МЧС, информация о происшествии поступило в ведомство в 20:47.

На место случившегося вышли два спасательных катера — "Стремительный" и "Раптор". Они перевезли около 30 человек с борта "Палеха" в парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Обстоятельства случившегося выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.