Полиция Петербурга разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в ресторане

Мужчины встретились около 16 часов дня вчера, в пятницу, 11 июня в ресторане "Изюм" на улице Ушинского. Участники переговоров со спортивным прошлым вели обсуждение деловых вопросов явно не на деловом языке.

В результате переговоров произошли выстрелы. С места стрельбы с пулевым ранением в живот был доставлен в больницу 36-летний уроженец Азербайджана. Он пока не может вспомнить, кто в него выстрелил. Тем временем наряды полиции занимаются розыском его ровесника и земляка, который сбежал из "Изюма" на машине.