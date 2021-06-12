Полиция Петербурга разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в ресторане

Стрельбой завершились бизнес переговоры бизнесменов в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в Калининском районе. Один из них уехал в больницу с ранением в животе, второй сбежал с места происшествия, теперь его машину ищут сотрудники полиции.
Мужчины встретились около 16 часов дня вчера, в пятницу, 11 июня в ресторане "Изюм" на улице Ушинского. Участники переговоров со спортивным прошлым вели обсуждение деловых вопросов явно не на деловом языке.
В результате переговоров произошли выстрелы. С места стрельбы с пулевым ранением в живот был доставлен в больницу 36-летний уроженец Азербайджана. Он пока не может вспомнить, кто в него выстрелил. Тем временем наряды полиции занимаются розыском его ровесника и земляка, который сбежал из "Изюма" на машине.