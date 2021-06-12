В Петербурге о пропавших частях тела женщин с фасада заявили в полицию

В Санкт-Петербурге комитет по охране памятников (КГИОП) направил в правоохранительные органы заявление по факту незаконного демонтажа лепного декора на Вознесенском проспекте, 18. Как проинформировали в ведомстве города, у горельефных женщин пропали части тел. Первыми на это обратили внимание местные жители Петербурга.

"Подтвердился изложенный в обращении факт нарушения: самовольно демонтированы элементы рельефного лепного декора фасада, в том числе горельефные женские полуфигуры, отнесенные к предмету охраны памятника. На момент проведения мероприятия по контролю работы на объекте не велись", - сообщается в КГИОП.

Комитет направил предписание в адрес Жилкомсервиса № 2 Адмиралтейского района. Чиновники Петербурга потребовали приостановить работы. Также было направлено заявление в полицию, специалисты и сотрудники КГИОП увидели в случившемся повреждение объекта культурного наследия.

"Объект включен в перечень объектов культурного наследия — многоквартирных домов, фасады которых планируется реставрировать по программе КГИОП, однако это не освобождает лиц, ответственных за содержание общего имущества, от обязанности выполнения установленных законодательством требований. КГИОП будет направлено исковое заявление с требованием восстановить утраченный предмет охраны памятника", - пообещали в комитете.