В Петербурге из канализации вышла пена

Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали извержение пены из канализации у дома № 2 по Октябрьской набережной вчера (в пятницу) вечером 11 июня.

На набережной из насосной канализационной станции запузырилась жидкость, которая стреляла вверх и вытекала потом на дорогу. "Пахнет странно", подчеркнул автор видео, которое опубликовано в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

"Из-за несанкционированного сброса в тоннельный канализационный коллектор попала мыльная пена. Через систему очистки воздуха канализационной насосной станции № 6 пена попала на поверхность. Сейчас разлив ликвидирован, специалисты водоканала очистили проезжую часть", - дали комментарии о нештатной ситуации в Водоканале.