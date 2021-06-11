В Петербурге в ДТП пострадали двое полицейских и мотоциклист

ДТП случилось вчера, десятого июня, в четверг, около 09:00 у дома 27 по улице Зайцева в Кировском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, патрульный автомобиль Hyundai Solaris совершал поворот налево во двор. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением 29-летнего молодого человека, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Двое полицейских из патрульного автомобиля получили незначительные травмы. По факту дорожной аварии проводится проверка", — утончили в ведомстве.