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Piter.TV требует вызвать в суд бывшего вице-губернатора Петербурга Виктора Албина в качестве соответчика

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© Фото: pixabay.com

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Ходатайство было отклонено.

Как сообщает «Московский комсомолец в Санкт-Петербурге» , издатель интернет-портала Piter.TV «Медиа Платформа» требует вызвать в суд бывшего вице губернатора Петербурга Игоря Албина.

 

Албина вызывают в суд в качестве соответчика при рассмотрении иска издателя «Мойки 78» Олега Третьякова к учредителю Piter.TV «Медиа Платформе».

 

Поводом обращения Третьякова в Фрунзенский районный суд стала публикация, размещенная на портале Piter.TV. Статья называлась «Зачем «Мойка 78» устремилась в Ленобласть?». Истец утверждает, что содержание статьи содержит информацию, искажающую реальность и наносит ущерб его репутации.

 

Дело было передано в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, где 8 июня началось его рассмотрение. В процессе заседания ответчик потребовал привлечь в качестве соответчика бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Представитель ООО «Медиа Платформа» отметил, что статья, опубликованная на Piter.TV содержала цитату Албина, которая и оказала влияние на решение Третьякова подать иск.

 

Ходатайство о привлечении Албина в качестве соответчика было отклонено, однако Албина привлекут как третье лицо. Заседание отложили. Суд предлагает Албину высказать свою позицию относительно произошедшего.

 

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