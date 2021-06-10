У “Старой Деревни” сгорел автобус №101

В Петербурге загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел около станции метрополитена “Старая Деревня” 10 июня, в четверг. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” опубликовали кадры горящего автобуса №101. Известно, что он следовал из Кронштадта, и на остановке общественного транспорта в первой половине дня в салоне произошло возгорание.

Около горящего автобуса собралось много людей, так как рядом находится ТЦ “Меркурий” и станция метро “Беговая”. Полиция оперативно прибыла на место и разогнала “зевак”. Также к месту происшествия прибыли спасательные службы и 10 сотрудников МЧС потушили автобус.

К моменту возгорания в автобусе находилось 20 пассажиров. Однако все быстро покинули салон. В результате никто в огне не пострадал.