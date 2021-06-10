На парковке у жилого дома сгорело четыре машины

Утро в Петербурге началось с пожара на паркинге. Инцидент произошел на проспекте Большевиков у дома №11 корпуса 2. Огонь возник рано утром на подземной парковке жилого комплекса. Дым от огня заполонил весь двор и поднялся на высоту нескольких этажей. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появилась информация о начале пожара в 4:29. На место происшествия прибыли полиция и МЧС. Для устранения возгорания направили три пожарных машины и 12 человек. В результате к 06:25 пожар удалось потушить полностью.

В итоге четыре машины полностью сгорели на цокольном этаже дома. Однако люди не пострадали. Дознавателям предстоит установить все обстоятельства происшествия.