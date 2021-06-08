Из-за прорыва трубы на Свердловской набережной перекрыли движение

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы временно перекрыли движение от улицы Ватутина в сторону Пискаревского проспекта. В связи с этим водителей и пешеходов просят заранее выбирать маршруты для объезда и обхода.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На место происшествия выехали две бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На месте прорыва трубы проводятся работы по локализации аварии.

Кроме того, жителям Северной столицы напомнили, что ни в коем случае нельзя ходить и ездить по затопленным участкам дороги, так как это может привести к серьезным последствиям.