В тату-салоне на Жуковского обнаружили два трупа

Вечером 7 июня в петербургском тату-салоне, расположенном по адресу Жуковского, 4. Информация об инциденте была опубликована в сообществе «Признаванки ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Тела были вывезены специалистами накануне вечером.

Причины смерти людей не установлены. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего.