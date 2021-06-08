В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на овощебазе

Полиция Петербурга задержала 30-летнего мужчину, который стрелял у овощебазы 7 июня в Калининском районе. К стрельбе привела потасовка, в результате конфликта задержанный достал оружие и произвел два выстрела. Информация об инциденте была предоставлена пресс-службой ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, использовавших план перехвата, около дома №13 по улице Руставели. В момент задержания мужчина находился в своем автомобиле марки BMW. У водителя иномарки обнаружили травматический пистолет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».