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В Петербурге пьяный таксист прокатил охранника на капоте

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© Фото: pixabay.com

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Таксиста доставили в отдел полиции.

ДТП с участием пьяного таксиста произошло вечером 7 июня в Московском районе Северной столицы. Информация об инциденте была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов.

Около 7 часов вечера на парковке на Пулковской улице охранник предпринял попытку предотвратить выезд нетрезвого мужчины со стоянки и залез на капот его машины. Таксист при этом все же тронулся с места и проехал круг по стоянке с охранником на капоте.

После случившегося мужчина не справился с управлением и врезался в столб, пытаясь покинуть стоянку. Таксиста доставили в отдел полиции, на мужчину был составлен протокол за отказ от освидетельствования.

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