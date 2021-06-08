В Петербурге пьяный таксист прокатил охранника на капоте

ДТП с участием пьяного таксиста произошло вечером 7 июня в Московском районе Северной столицы. Информация об инциденте была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов.

Около 7 часов вечера на парковке на Пулковской улице охранник предпринял попытку предотвратить выезд нетрезвого мужчины со стоянки и залез на капот его машины. Таксист при этом все же тронулся с места и проехал круг по стоянке с охранником на капоте.

После случившегося мужчина не справился с управлением и врезался в столб, пытаясь покинуть стоянку. Таксиста доставили в отдел полиции, на мужчину был составлен протокол за отказ от освидетельствования.