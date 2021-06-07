Замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти получил обвинение во взятке

СК предъявил Дмитрию Лобановскому обвинение во взятке. По информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов, заместителю председателя комитета Госстройнадзора была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По решению суда Лобановский не может выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, менять место жительства и присутствовать на массовых предприятиях, пользоваться средствам связи, общаться со свидетелями и их родными. Лобановскому также запретили приближаться к правительству Ленобласти и комитету Госстройнадзора на расстояние менее 50 м.

Сообщается, что вина в получении взятки в размере 500 тысяч рублей в декабре прошлого года, была признана Лобановским.