В Петербурге передвижные камеры зафиксировали более 100 000 нарушений ПДД за месяц

Новые передвижные комплексы фотовидеофиксации сняли более 100 тысяч нарушений ПДД за месяц. Данные предоставил комитет по информатизации и связи 7 июня.

В Смольном отметили, что в настоящее время в Петербурге работает 20 передвижных комплексов, в скором времени их число увеличат до 40.

Адреса работы передвижных комплексов находятся в открытом доступе: их можно узнать, посетив сайт Городского мониторингового центра или позвонив по телефону горячей линии 576-21-13.

Напомним, более 80% аварий, произошедших на дорогах Северной столицы в апреле, стали следствием нарушения правил дорожного движения.