Собчак отреагировала на поданный на нее иск из-за видео с ПМЭФ

Напомним, иск на Ксению Собчак подала юрист Эльвира Троицкая в связи с провокационным вопросом, заданным Собчак на ПМЭФ. Телеведущая спросила у Троцкой: «На какую панель вы пришли?». Согласно заявлению истца, задав данный вопрос Собчак выставила ее в качестве проститутки. Троицкая требует выплаты 50 миллионов рублей.

Собчак прокомментировала ситуацию, отметив, что сомневается в наличии перспективы у данного иска. Об этом телеведущая заявила у себя в канале в Telegram. Собчак также отметила, что ей жаль, что вопрос был воспринят Троицкой как оскорбление.