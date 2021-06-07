В Пушкинском районе петербуржцы подожгли иностранца

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в поселке Пушкинского района неизвестные напали на иностранца, облили его бензином и подожгли. Потерпевшего госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.

"Установлено, что потерпевший был доставлен в больницу на автомобиле с территории садоводства Рехколово, расположенного у поселка Ольховка Пушкинского района. Потерпевший пояснил, что неизвестные, находясь на территории дачи, облили его бензином и подожгли", — сообщили в главке.

В отделе полиции сообщили, что в больницу поступил 42-летний гражданин из среднеазиатского государства. Из какой страны потерпевший, до их пор не установлено.