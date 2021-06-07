В Приморском районе на пешеходном переходе сбили двух человек

В Санкт-Петербурге в Приморском районе в воскресенье, 6 июня, произошло происшествие, в результате которого на пешеходном переходе были сбиты двое петербуржцев. Инцидент случился на нерегулируемой «зебре» через Приморское шоссе около торгового комплекса «Гарден Сити».

«Одного забрали на скорой, судьба второго не известна», — сообщил о случившемся один из очевидцев.

Момент аварии был записан на авторегистратор. По кадрам видно, что перед пешеходным переходом остановился микроавтобус, чтобы пропустить людей. В результате, водитель автомобиля «Лада» не заметил сразу пешеходов и сбил петербуржцев.