Артистка Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

На официальной странице музыкальной школы им. Римского-Корсакова в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в ДТП под Санкт-Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова. Она проработала в Мариинском театре более 25 лет. Артистка скончалась в возрасте 80 лет.

"На 42-м км автодороги Петергоф - Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти 48-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot Boxer при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения, где его иномарка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Datsun под управлением 61-летнего мужчины", — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, авария произошла 9 июня в 17:30. В результате аварии Римма Волкова и водитель автомобиля Datsun погибли на месте. Также в салоне сидела еще одна 59-летняя пассажирка, которая после столкновения была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полиция будет проводить проверку.