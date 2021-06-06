На КАД иномарка сгорела дотла

В Петербурге на Кольцевой автодороге сгорела иномарка. Автомобиль двигался по КАД в воскресенье, 6 июня. По неустановленной на данный момент причине машина марки Mazda загорелась, и огонь захватил всю иномарку. В результате МЧС пришлось долго тушить возгорание, однако все же автомобиль сгорел дотла.

Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, к 17:30 огонь удалось ликвидировать. О пожаре, возникшем сегодня во Фрунзенском районе, информация появилась в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.

На данный момент информации о пострадавших нет. Вероятно, водитель покинул салон автомобиля и не пострадал. Кроме того, предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.