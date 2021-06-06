Такси с семьей из трех человек врезалось в поребрик

В Петербурге произошла очередная авария с участием такси. ДТП случилось в ночь на 6 июня на Петроградской стороне. Об этом сообщают очевидцы событий в социальной сети “ВКонтакте”.

Известно, что таксист не справился с управлением и при повороте на перекрестке врезался в поребрик. В салоне автомобиля находилась семья из трех человек. Водитель “Шкоды” не получил повреждений и сразу вышел из машины, однако пассажиры не смогли самостоятельно выбраться.

На помощь пострадавшим поспешили проезжавшие мимо автомобилисты. Пассажирам повезло, что в 2 часа ночи по Петроградской стороне проезжало много людей. Так, очевидцы помогли открыть заклинившую дверь и помочь выбраться пассажирам.