Петербуржец решил уничтожить электросамокаты в центре города

В центре Петербурга мужчина устроил борьбу с электросамокатами. Увидев припаркованные на тротуаре самокаты, петербуржец принялся их пинать и сваливать на проезжую часть. Инцидент произошел в четверг, 4 июля, посреди дня на пересечении Мытнинской улицы и 8-й Советской.

По предварительной информации, мужчина в зеленой футболке подошел к парковке каршеринговых электросамокатов и начал брать самокаты по одному и переносить их к пешеходному переходу. Перед этим прохожий пинал их в сторону газона.

В результате наряд полиции забрал активиста в ближайшее отделение полиции. Так, борец с самокатами оказался в 76-м отделе УМВД по Центральному району.