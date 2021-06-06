На Васильевском острове пассажир подрался с таксистом

В Василеостровском районе Петербурга таксист подрался с пассажиром на глазах у водителей и прохожих. Инцидент произошел в субботу, 5 июня. Мужчины сцепились посреди проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Конфликт заметили на Среднем проспекте Васильевского острова. По словам свидетелей, пассажир разговаривал с таксистом, а затем водитель вышел из машины. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой пассажир подсек ногу водителя, и таксист упал на асфальт.

В результате происшествия водитель госпитализирован в больницу, а пассажир задержан полицией. Правоохранительным органам предстоит установить все детали случившегося.