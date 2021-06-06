Количество пострадавших в пожаре в коммуналке выросло до четырех человек

В Петербурге ликвидировали пожар в квартире на Некрасова. Шестикомнатная коммунальная квартира загорелась 5 июня, в субботу. Возгорание удалось устранить к вечеру. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС по городу и Ленинградской области.

Напомним, огонь появился на четвертом этаже. Пожар был виден с улицы Некрасова, так как пламя выбивалось из окон. В результате возгорания пострадали четверо человек. Двое детей и женщина оказались на балконе отрезанными огнем. Спасатели помогли им выбраться с помощью лестницы.

Всего из дома эвакуировали 15 жителей.