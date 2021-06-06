В Петербурге в подвале жилого дома нашли детей

Женщина из Средней Азии бросила детей в подвале и уехала жить в Самару. Троих детей нашли в подвале одного из жилых домов Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, местные жители сообщили в полицию, что в подвале дома №44 на Рижском проспекте сидят дети. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили двух мальчиков одного и пяти лет, а также девочку возрастом четыре года. С детьми работает инспектор по делам несовершеннолетних.

Полиция разыскала мать детей. Ей оказалась гражданка одной из азиатских республик, которая месяц назад переехала в Петербург, но затем оставила детей и уехала в Самару. В результате в отношении женщины составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.