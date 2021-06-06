Туристический автобус сбил петербурженку на роликах

В Петербурге произошла необычная авария. Туристический автобус сбил девушку на роликах. Инцидент случился в субботу, 5 июня, на Адмиралтейской набережной. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры с места аварии. Известно, что девушка ехала на роликах по тротуару, а затем внезапно выехала на проезжую часть, предварительно не убедившись в безопасности маневра.

В результате туристический автобус сбил девушку. На место аварии оперативно прибыли необходимые службы. Медики оказали помощь пострадавшей.