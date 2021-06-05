В парке Есенина мужчина подрался с женщиной

В Петербурге конфликт между мужчиной и женщиной перерос в серьезную драку. Инцидент произошел 4 июня, в пятницу, в парке Есенина на юго-востоке города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, причиной агрессии стали оскорбительные слова женщины в адрес мужчин. При этом важно понимать, что обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Первым поднял руку мужчина. Он ударил женщину кулаком по лицу, не выдержав обиды от услышанных слов. Однако женщина не растерялась и сразу же ударила обидчика разбитой бутылкой.

В результате обоих участников конфликта доставили в Мариинскую больницу. У мужчина диагностировали скальпирование виска. На данный момент полиция проводит проверку всех обстоятельств конфликта.