Самокатчик сбил пенсионерку посреди дня на севере Петербурга

В Петербурге произошла очередная авария с участием электросамокатов. Днем 5 июня, в субботу, самокатчик наехал на пожилую петербурженку и сломал ей позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел на севере Петербурга недалеко от дома №86 по проспекту Просвещения в районе 14 часов. 73-летняя женщина шла по тротуару, когда самокатчик сбил ее. В результате несчастного случая пенсионерку госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника и закрытую травму спинного мозга.

Последнее время случаи травмирования самокатчиками учащаются. В связи с этим все острее возникает необходимость регулировать этот вопрос.