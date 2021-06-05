Тренера по плаванию арестовали за домогательства подростка

В Петербурге задержали Вячеслава Литвинова, работающего тренером по синхронному плаванию. Мужчину подозревают в насилии над девочкой подростком в 2018 году. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Так, Вячеслава Литвинова арестовали сроком на два месяца в связи с обвинениями в домогательствах одной из подопечных. Тренер по синхронному плаванию задержан на два месяца.

По версии следствия, в Анапе тренер приставал к одной из участниц сбора. Девочка 2006 года рождения утверждает, что события произошли не позднее 31 августа 2018 года. Известно, что тренеру 40 лет.