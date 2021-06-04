Дорожный конфликт водителей в Красногвардейском районе перерос в стрельбу

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе произошел дорожный конфликт, в результате которого он перерос в стрельбу. Инцидент произошел на повороте с Заневского проспекта на проспект Шаумяна. Момент стрельбы и начало конфликта попали на видео.

Кадры были размещены в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Ролик разместил водитель, который снимал на видеорегистратор. Из видео видно, что водитель внедорожника Suzuki подрезал на повороте минивен Hyundai и после остановился перед ним. Первый вышел из машины и начал предъявлять претензии к другому автомобилисту.

В итоге, водитель Suzuki позже достал пистолет и выстрелил в направлении своего оппонента. Сообщается, что серьезных травм никто не получил.