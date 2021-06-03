Девятиклассник покончил с собой после того, как узнал результаты ОГЭ

В Санкт-Петербурге 16-летний молодой человек, который учился в девятом классе, покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что школьник решил совершить суицид после того, как узнал свои результаты ОГЭ по математике.

Сообщается, что в отдел полиции поступил звонок о возможной попытке самоубийства. Врачи госпитализировали девятиклассника в Филатовскую детскую больницу с большим количеством травм. Медики диагностировали у него множественные переломы.

Прибывшие в квартиру 16-летнего мальчика сотрудники правоохранительных органов увидели на столе мобильный телефон, в котором было сообщение от учительницы школы — «ты не сдал».