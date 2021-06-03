В Петербурге детского тренера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Петербурге спортивный тренер задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

40-летний тренер по плаванию на базе школы в Невском районе изнасиловал ребенка во время сборов, которые проходили в Анапе в 2018 году. Потерпевшей на момент происшествия было 12 лет.

2 июня против мужчины было возбуждено уголовное дало. В настоящее время задержанный не имеет официального трудоустройства. Мужчина находится в изоляторе. Обстоятельства произошедшего выясняют.