В Петербурге изнасиловали и ограбили студента из Германии

В Петербурге надругались над студентом из Германии. К молодому человеку проникли в квартиру, изнасиловали и ограбили. О случившемся пострадавший сообщил в полицию, что позволило задержать подозреваемого по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По версии следствия, в квартиру студента проникли двое человек. Они изнасиловали его, а затем забрали iPhone 11, банковские карты и кошелек с 30 тысячами рублей.

Известно, что пострадавший является гражданином Германии и обучается в Петербурге на втором курсе Университета США. После случившегося он написал заявление в полицию и сотрудникам удалось найти одного из подозреваемых по горячим следам.