После замечания о непристойных объявлениях петербуржец получил пулю

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в человека после сделанного в его адрес замечания. Проходившему мимо петербуржцу не понравилось, что на улицах города расклеивают объявления, предлагающие интимные услуги. В результате расклейщик выстрелил в недовольного жителя Северной столицы. Об этом сообщает пресс-службаГу МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел 31 мая, в понедельник. Расклейщик объявлений сначала пригрозил недовольному прохожему оружием, а затем выстрелил. После конфликта с применением оружия злоумышленник уехал на автобусе в неизвестном направлении. Однако вскоре полицейским удалось задержать распространителя интимных услуг. Им оказался житель Фрунзенского района.

На данный момент в отношении стрелка составлен административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.