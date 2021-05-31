Россельхознадзор обнаружил в Петербурге комбинат, выпускавший просроченный творог

В Санкт-Петербурге Россельхознадор обнаружил комбинат, который выпускал на продажу просроченный творог. В пресс-службе управления ведомства сообщили, что «Тярлевский» комбинат собирался оформить около 936 килограммов молочной продукции с истекшим сроком годности.

Эксперты сообщили, что творог был сделан якобы в соответствии с ГОСТом, но к качеству никакого отношения не имел. Также стало известно, что комбинат перефасовывал творог в другие тары, а потом направлял это в детские сады Фрунзенского, Кировского и Красноселького районов Северной столицы. Материалы дела были направлены в суд.

В итоге, «Тярлевский» комбинат признали виновным, а также привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.