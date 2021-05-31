Неизвестный мужчина хотел заминировать Балтийский вокзал

В Санкт-Петербурге на Балтийском вокзале неизвестный мужчина кричал о том, что у нег при себе имеется бомба, и он хочет взорвать вокзал. Однако, что он хотел делать дальше, и правдивы ли были его слова, будут выяснять следователи.

Очевидцы сообщали, что такое заявление петербуржец сделал после того, как его не пустили на платформу без билета. Когда мужчина сообщил о наличии бомбы, к месту сразу же были вызваны специальные службы. Прибыв на вокзал, сотрудники правоохранительных органов задержали «террориста».

На данный момент обстоятельства выясняются, а мужчину допрашивают.