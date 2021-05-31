В результате ДТП с участием скорой помощи пострадали два фельдшера и водитель

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что при столкновении автомобилей BMW и скорой помощи на Невском проспекте,151, пострадала вся бригада.

В результате ДТП пострадали два фельдшера, а также водитель СМП. Вся бригада была доставлена в местное медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Водителю скорой помощи наложили швы на руку.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия. По кадрам видно, что водитель, ехавший перед «БМВ», решил перестроиться на другую полосу, но BMW не успела затормозить и выехала на встречную полосу, врезавшись в скорую помощь.