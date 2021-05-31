В Петербурге задержали аферистку, выдававшую себя за целительницу

Полиция Петербурга задержала 38-летнюю цыганку из Вышнего Волочка, которая занималась мошенничеством, выдавая себя за гадалку.

Злоумышленница подходила на улицах к пожилым петербурженкам и сообщала им, что на кого-либо из их родственников наложена смертельная порча. Чтобы уберечь близкого от предсказанной смерти, женщины отдавали внушительные суммы за «магический» обряд. Так, одна из потерпевших заплатила мошеннице 170 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленнице удалось получить от другой 82-летней петербурженки 2,8 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские выясняют информацию о других эпизодах нелегальной деятельности «гадалки».