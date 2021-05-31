Каршеринг утонул в луже на Дизельном проезде

Последствия обильных осадков, выпавших в последние недели, затруднили движение автомобилей на Дизельном проезде. Накануне водитель каршеринга въехал в огромную лужу, образовавшуюся на участке, в результате чего автомобиль застрял в яме. Уровень воды достиг фар арендованной машине.

Кадры с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель покинул автомобиль, однако позже он возвратился к машине за документами вместе с сотрудниками полиции.