Число петербуржцев, которые не могут покинуть страну из-за долгов, выросло на 42% за год

Количество петербуржцев, которые не могут выехать из РФ из-за долгов, превысило 108 тысяч. Согласно информации, предоставленной главным городским управлением ФССП, число должников за год увеличилось на 42%.

За первые четыре месяца текущего года приставы взыскали с должников более 535 млн рублей, 6,5 из которых было взыскано в пользу детей. За аналогичный период 2020 года было взыскано 7,4 млрд рублей.

В период с января по апрель количество исполнительных документов, находящихся на исполнении приставов Петербурга, превысило 1,6 млн.